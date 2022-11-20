"Голос країни-12": тренеры и финалисты проекта мощно исполнили гимн Украины

Уже сегодня станет известно имя победителя проекта.

Только что на телеканале ТЕТ начался грандиозный патриотический суперфинал проект "Голос країни-12".

Началось шоу с патриотического номера тренеров Оли Поляковой, Нади Дорофеевой, Потапа, Андрея Мацолы и Александры Зарицкой. Вместе с ними выступили и финалисты "Голосу країни".

Они все вместе прямо на одной из станций киевского метрополитена исполнили гимн Украины и тронули зрителей.

Отметим, уже сегодня станет известно, кто станет победителем вокального шоу страны. Победитель получает суперприз от народного тренера и мецената Андрея Мацолы: запись песни, клип на нее и последующую ротацию.

"Голос країни-12" вернулся на телеэкраны с благотворительной целью: собрать средства аэроразведки для целой бригады. Тренер "Второго шанса" и меценат Андрея Мацола помог закрыть благотворительный сбор взносом в размере 2,6 млн. гривен.

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