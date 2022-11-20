В Генштабе объяснили, почему так часто объявляют воздушные тревоги

Вражеский самолет Миг-31К регулярно поднимается с аэродрома Мачулищи в Беларуси. Он является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Беларусь и дальше предоставляет России инфраструктуру, территорию и воздушное пространство для ведения войны против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 20 ноября.

Самолеты воздушно-космических сил РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Беларуси. Самолет Миг-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому так часто объявляют воздушную тревогу во всех областях нашего государства.

В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск.

Угроза из Беларуси

Ранее советник ОП Алексей Арестович рассказал, что Украина взорвала некоторые мосты на границе с Беларусью.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что Путин может готовить наступление на Ровенскую АЭС с территории Беларуси.

Британский военный эксперт, полковник Глен Грант отметил, что армия Беларуси очень слаба, у нее нет должной подготовки и многие ее оборудование уже передано России.

Военные усиливают оборону на границе с Беларусью – угроза не исчезла

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