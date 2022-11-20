"Запад вырастил этого монстра": эксперт объяснил, почему Кремль пользуется вседозволенностью

Путин постоянно провоцирует НАТО на агрессию, чтобы обвинить в развязывании мировой войны и пригрозить ядерным оружием.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что страны Запада слишком долго потакали Российской Федерации, опасаясь раздражать "дракона", которому вроде бы и нужно "приносить жертвы", но к которому уже все привыкли и ничего плохого в нем не видят.

Об этом он говорил в своем видеоблоге, комментируя недавний инцидент с опасными маневрами российских истребителей возле кораблей НАТО в Балтийском море.

“Запад вырастил этого монстра, они ему все позволяли. Если бы первые проделки Российской Федерации, когда самолеты заходили в воздушное пространство, прекращали... Сбили бы, как это сделала Турция, когда самолет на несколько секунд зашел и тут же встретил ракету. И все – к Турции теперь относятся с уважением”, — заметил эксперт.

По словам Жданова, первыми пробными шарами хулиганства РФ на международной арене были война в Грузии и Сирии. Теперь это вылилось в агрессию в Украине.

"Путин постоянно провоцирует НАТО на агрессию. Причем агрессия со стороны НАТО будет считаться развязыванием мировой войны с ядерной угрозой", — отметил он.

Эксперт считает, что западные страны просто, быстро и эффективно могли бы "задавить" Россию экономически за несколько недель.

“И не было бы тогда этого девятимесячного кровопролития. Но Запад не торопится это делать. Какие темные силы борются под ковром, мы можем только догадываться”, — резюмировал он.

Напомним, недавно над кораблями постоянной военно-морской группы НАТО, выполняющими плановые операции в Балтийском море, на низкой высоте пролетели два российских истребителя.

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