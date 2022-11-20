Войска НАТО не собираются воевать против России — Пентагон

При этом страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину.

Североатлантический альянс (НАТО) не собирается воевать против России из-за ее агрессии против Украины.

Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Вместе с тем, Остин заявил, что США не собираются отказываться от поддержки Украины, которая защищает свою территориальную целостность и суверенитет.

"Не ошибайтесь: нас не втянут в войну Путина, но США поддерживают Украину и будут защищать территорию НАТО", — подчеркнул Ллойд Остин.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Итоги войны в Украине будут иметь значение для людей всего мира.

Напомним, что в своем выступлении Ллойд Остин также подчеркнул, что США будут защищать каждый дюйм территорий стран-членов Альянса.

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