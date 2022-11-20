Війська НАТО не збираються воювати проти Росії - Пентагон

При цьому країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну

Північноатлантичний альянс (НАТО) не збирається воювати проти Росії через її агресію проти України.

Про це заявив голова Міністерства оборони США Лойд Остін.

Разом з тим Остін заявив, що США не збираються відмовлятись від підтримки України, яка захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.

“Не помиляйтеся: нас не втягнуть у війну Путіна, але США підтримують Україну і захищатимуть територію НАТО”, – наголосив Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше голова Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Підсумки війни в Україні матимуть значення для людей усього світу.

Нагадаємо, що у своєму виступі Ллойд Остін також наголосив, що США будуть захищати кожен дюйм територій країн-членів Альянсу.

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