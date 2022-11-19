НАТО не воюватиме проти Росії - голова Пентагону

У США наголосили, що будуть захищати кожен дюйм територій країн-членів Альянсу.

У Міноборони США наголосили, що НАТО не втягнуть у війну проти Росії.

Про це голова Пентагону Ллойд Остін заявив на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

"Не помиляйтеся: нас не втягнуть у війну Путіна, але США підтримують Україну і захищатимуть територію НАТО", - наголосив американський посадовець

Також Остін висловився щодо ядерної зброї. Він наголосив, що у світі існує загроза поширення ядерного озброєння через війну Путіна.

"Вторгнення Росії пропонує попередній погляд на можливий світ тиранії та безладу, в якому ніхто з нас не хоче жити, і це запрошення у все більш небезпечний світ, який переслідує тінь розповсюдження ядерної зброї. Тому що спостерігають путінські соратники-автократи. І вони цілком могли зробити висновок, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання. І це може призвести до небезпечної спіралі розповсюдження ядерної зброї", — сказав він.

НАТО проігнорувало ракетний інцидент у Польщі

15 листопада, під час масованої атаки по Україні, ракета впала в польському Пшеводові за 7 км від українського кордону. Слідство ще має встановити, що саме це була за ракета, падіння якої призвело до загибелі двох польських громадян.

В той ввечір у МЗС Польщі підтвердив, що у Пшеводові впала саме російська ракета, а міністр закордонних справ Збігнєв Рау викликав посла РФ до МЗС для пояснень. Та уже на наступний день західні лідери почали сумніватися, чия це ракета - російська чи українська. На ранок середи, 16 листопада, багато поважних американських видань із посиланням на джерела повідомили, що за попередніми оцінками, ракета була випущена українськими силами в спробі перехопити наступний російський удар.

Гучна заява Трампа, реакція НАТО на ракети у Польщі та антиукраїнська риторика | Краєв

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