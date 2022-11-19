Експерт заявив про проблеми з озброєнням у Росії: "Очевидно, що запасів немає"

Зокрема, зброї не вистачає для мобілізованих російських бійців, а ще в небі поменшало "Шахедів".

У Росії – проблема з озброєнням та боєприпасами, яких зокрема не вистачає для мобілізованих, і ті скаржаться на застарілі зразки.

Про це політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів "24 каналу".

Він нагадав, як у вересні, коли в РФ стартувала "часткова" мобілізація, "мобіки" скаржились у Мережі на іржаві автомати та інші застарілі зразки зброї. За словами Клочка, водночас не можна стверджувати про системність такого явища в російській армії.

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"Мобілізовані, які перебувають на Луганщині, записали відео, на якому говорять, що одна частина озброєна автоматами, а інші – гвинтівками Мосіна. Ефективності від ведення війни такою зброєю не буде. Це може стримати контрнаступ ЗСУ, але це не означатиме перемогу. Через це у Росії намагаються розкрутити тему того, що ця війна "вітчизняна", – розповів експерт.

Він зазначив, що зважаючи на всі факти, в Росії на сьогодні є проблема з озброєнням, зокрема з ракетами.

"Озброєння для мобілізованих не вистачає. Зараз говорять про додаткову мобілізацію у Росії: невідомо, у що вони всіх одягатимуть", – сказав Клочок.

"Те ж і щодо спроможності завдання ефективних ракетних ударів. Одна із ракет Х-55, яку випустили по території України і яку збили над Київщиною, була носієм ядерного боєзаряду, але там була прикручена "болванка". (…) З великою натяжкою можна говорити про достатність високоточних ракет на території Росії, і що вона спроможна їх виробляти. Але говорити однозначно про те, що цих ракет немає – я не став би", – розповів аналітик.

Він також звернув увагу на те, що в Росії очевидно немає запасів озброєнь, адже там виготовляють ракети "з коліс" для атак по Україні.

"Очевидно, що запасів немає. Інформація не корелюється з реальністю. Багато публікацій, які з'являються у виданнях, ззовні схожі на "консерви": мовляв, дивіться – у Росії багато потужності, тому давайте, сідайте за стіл переговорів, і що треба домовлятися, тому що "їх не перемогти". Нічого подібного", – вважає Клочок.

Він зауважив і на зменшенні кількості дронів-камікадзе "Шахед", які атакували Україну.

"Також вже немає такої кількості "шахедів", яку ми бачили у вересні та жовтні. Вони летіли б і далі, але був загадковий візит Патрушева в Іран. Про що вони там домовлялися – залишається відкритим питанням", – сказав експерт.

Нагадаємо, за словами військового експерта Петра Черника, в Росії залишилися зброєння і боєприпаси радянського зразка, а виготовляти нові зразки там не в змозі через санкції. Російський ВПК став на шлях деградації, проте Україні розслаблятися зарано.

У найближчі пів року російська армія зіткнеться з повною відсутністю важкої техніки, вважає військовий експерт Роман Світан.

Щодо ракет, то видання The New York Times повідомило, що Росія, найімовірніше, ще за кілька років до повномасштабного вторгнення до України накопичила мікрочипи та інші технології для створення високоточних ракет "Калібр" та "Іскандер".

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