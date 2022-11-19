НАТО не будет воевать против России – глава Пентагона

В США подчеркнули, что будут защищать каждый дюйм территорий стран-членов Альянса.

В Минобороны США подчеркнули, что НАТО не втянут в войну против России.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

"Не ошибайтесь: нас не втянут в войну Путина, но США поддерживают Украину и будут защищать территорию НАТО", — подчеркнул американский чиновник

Также Остин высказался по поводу ядерного оружия. Он подчеркнул, что в мире существует угроза распространения ядерного вооружения из-за войны Путина.

"Вторжение России предлагает предварительный взгляд на возможный мир тирании и беспорядка, в котором никто из нас не хочет жить, и это приглашение во все более опасный мир, преследующий тень распространения ядерного оружия. Потому что наблюдают путинские соратники-автократы. И они вполне могли" заключить, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту. И это может привести к опасной спирали распространения ядерного оружия", — сказал он.

НАТО проигнорировало ракетный инцидент в Польше

15 ноября, во время массированной атаки по Украине, ракета упала в польском Пшеводове в 7 км от украинской границы. Следствие еще должно установить, что именно это была ракета, падение которой привело к гибели двух польских граждан.

В тот вечер в МИД Польши подтвердил, что в Пшеводове упала именно российская ракета, а министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД для объяснений. Но уже на следующий день западные лидеры стали сомневаться, чья это ракета – российская или украинская. Утром среды, 16 ноября, многие уважаемые американские издания со ссылкой на источники сообщили, что по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими силами в попытке перехватить следующий российский удар.

Громкое заявление Трампа, реакция НАТО на ракеты в Польше и антиукраинская риторика Краев

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