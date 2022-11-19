"Мирные переговоры" от РФ: Подоляк напомнил об ошибке 2014 года

Российская Федерация не предлагает никаких переговоров, а использует слово “переговоры” в своей информационной кампании.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков, который якобы предлагает переговоры с Украиной, является военным преступником и соучастником геноцида украинского населения. Его заявления являются не более чем элементом информационной кампании.

Об этом он заявил в субботу, 19 ноября, в интервью телеканалу "Freeдом".

"Российская Федерация никогда не предлагает никаких переговоров, а использует слово "переговоры" в информационной кампании для того, чтобы сказать, мы здесь [в Украине] убиваем массово людей, разрушаем энергетику, и мы хотим мира. Нам напрямую они не предлагают мир”, — подчеркнул Подоляк.

По его словам, мир состоит из двух фаз – закончить обстреливать крылатыми ракетами территорию Украины и вывести свои войска с территории суверенного государства. Только после этого, говорит он, можно предлагать мирные переговоры.

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“На самом деле Россия предлагает или/или. Или вы садитесь за стол переговоров и принимаете хотя бы временное перемирие, а мы тем временем потренируем свои войска, будем рассказывать, что вы продолжаете бомбить детей Донбасса, и после того, как найдем оружие, начнем новый этап войны... Или вы сразу принимаете наш ультиматум и мы зафиксируем аннексируемые территории”, — описывал “мирные” предложения от России советник председателя ОП.

Подоляк отметил, что в 2014 году Украина допустила ошибку, согласившись на концепцию, предложенную внешними партнерами — отдать Крым и часть Донбасса в обмен на стабильный мир.

“За эту ошибку мы платим сегодня тысячами жизней мирных граждан и военных. Эту ошибку мы не повторим. Россия должна проиграть, это единственный способ окончить войну”, — заявил он.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, не стремящейся к мирному процессу, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.

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