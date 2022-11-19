Не проиграть или выиграть войну: эксперт объяснил разницу цитатами Залужного

Способность Украины не только сдерживать оккупантов и контратаковать, но и победить врага зависит от поставок вооружения прежде всего от США.

Если западные партеры Украины будут только помогать не проиграть войну с Россией, она может растянуться во времени и стать непосильной ношей.

Об этом говорил в своем видеоблоге военный эксперт Олег Жданов.

Цитируя главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, он отметил, что с минимальными поставками нужного вооружения мы сможем проводить оборонную операцию и контратаковать в одном определенном направлении.

“Для контрнаступательных действий нам нужно какое-то время накапливать резервы – то вооружение, которое к нам приходит, люди, которые учатся за границей. Мы накапливаем, формируем группировку. Это называется не дать проиграть, война растягивается во времени”, – пояснил Жданов.

Вспоминая слова главнокомандующего ВСУ, эксперт отметил, что для победы Украине нужно 10-20 бригадных комплектов техники и вооружения, а люди для этого у нас есть.

"В этом кардинальная разница. По всей видимости, в США не спешат выиграть войну”, — предположил он.

По словам эксперта, настораживают предположения, что война может продлиться до 2024 года, то есть до выборов в США. Он напомнил, что в этом году также будут проходить выборы и в Украине, и в РФ.

"Затягивание до этого времени будет неподъемной ношей", — считает Жданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал, что не знает, когда закончится война в стране, однако МВФ он сказал, что "скоро".

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