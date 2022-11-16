Керівник Пентагону прокоментував падіння ракети у Польщі: "Відповідальна за це Росія"

Керівник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в Польщі ймовірно впала українська ракета ППО, яка намагалась перехопити російську, а тому винною в інциденті є Росія.

Про це він сказав 16 листопада на прес-конференції після засідання контактної групи в форматі "Рамштайн".

"Ми ще збираємо інформацію. Але ми не побачили нічого, що б суперечило попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, швидше за все, став результатом української ракети протиповітряної оборони, яка, на жаль, впала в Польщі. І які б не були остаточні висновки, світ знає, що остаточну відповідальність за цей інцидент несе Росія", - сказав Ллойд Остін.

Падіння ракети у Польщі

Під час масштабного ракетного обстрілу України у Польщі пролунали вибухи. Там впала ракета. Через це на місці інциденту загинуло двоє людей.

Американський чиновник заявив, що українські військові повідомили США та союзникам про спробу перехопити російську ракету поблизу місця нанесення удару в Польщі.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що на території сусідньої держави впала не українська ракета. Він наголосив, що Україна хоче взяти участь у спільному розслідуванні та побачити докази, які мають польські колеги.

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