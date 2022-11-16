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Глава Пентагона прокомментировал падение ракеты в Польше: "Ответственна за это Россия"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
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Глава Пентагона прокомментировал падение ракеты в Польше: "Ответственна за это Россия"

Фото: Associated Press

Министр обороны США прокомментировал инцидент в Польше.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что в Польше наверное упала украинская ракета ПВО, которая пыталась перехватить российскую, а потому виновата в инциденте Россия.

Об этом он сказал 16 ноября на пресс-конференции после заседания контактной группы в формате Рамштайн.

"Мы еще собираем информацию. Но мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом украинской ракеты противовоздушной обороны, которая, к сожалению, упала в Польше. И какие бы не были окончательные выводы, мир знает, что окончательную ответственность за этот инцидент несет Россия", – сказал Ллойд Остин.

Падение ракеты в Польше

Во время масштабных ракетных обстрелов Украины в Польше раздались взрывы. Там упала ракета. Из-за этого на месте инцидента погибли два человека.

Американский чиновник заявил, что украинские военные сообщили США и союзникам о попытке перехватить российскую ракету вблизи места нанесения удара в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на территории соседнего государства упала не украинская ракета. Он подчеркнул, что Украина хочет принять участие в совместном расследовании и увидеть доказательства польских коллег.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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