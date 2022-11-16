Зеленский рассказал, когда будет безопасно возвращаться в Украину даже во время войны

Зеленский уверен, что после победы Украины будет "человеческий" и "экономический бум".

Глава государства Владимир Зеленский считает, что пока возвращаться в Украину опасно, однако он не может запретить людям не возвращаться домой. По его словам, это "личная ответственность каждого".

Об этом украинский президент рассказал во время пресс-конференции с представителями СМИ в среду, 16 ноября.

Также читайте Через сколько времени Россия может снова нанести массированный ракетный удар по Украине: ответ эксперта

"Побуждать возвращать людей — это большая ответственность. Но по моему мнению, возвращаться ли людям, когда есть риск, — это личная ответственность. Это личные вещи. Я не могу так сказать: "Возвращайтесь!". Если бы украинское небо было полностью или на 90 % защищено, мы говорим откровенно: экономика государства без вас не может работать, и все же нет ее без работающих людей. На сегодня я не могу предоставить гарантий, что наши воздушные силы защитят на 90-95%, желательно — на 100% ", — подчеркнул он.

Впрочем, Зеленский уверен, что после победы Украины будет "человеческий" и "экономический бум".

"Они все вернутся. Еще будут очереди, а также будут граждане из других стран, которые захотят приехать в Украину. У нас будет бум", – шутливо сказал лидер Украины.

Напомним, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, на территории Украины нужно размещать средства ПВО натовского стандарта.

Война затронула Польшу ракеты убили 2 человека какая будет реакция Лукаш Адамский

Читайте также: