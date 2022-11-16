Зеленський розповів, коли буде безпечно повертатися до України навіть під час війни

Зеленський впевнений, що після перемоги України буде "людський" та "економічний бум".

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що поки повертатися до України є небезпечно, однак він не може заборонити людям повертатися додому. За його словами, це "особиста відповідальність кожного".

Про це український президент розповів під час пресконференції із представниками ЗМІ в середу, 16 листопада.

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"Спонукати повертати людей - це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, - це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: "Повертайтеся!". Якби українське небо було повністю або на 90% захищене, ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють. На сьогодні я не можу надати гарантій, що наші повітряні сили захистять на 90-95%, бажано - на 100%", - наголосив він.

Втім, Зеленський впевнений, що після перемоги України буде "людський" та "економічний бум".

"Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум", - жартівливо сказав лідер України.

Нагадаємо, на думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на території України потрібно розміщувати засоби ППО натовського стандарту.

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