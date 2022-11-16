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Зеленський розповів, коли буде безпечно повертатися до України навіть під час війни

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Зеленський розповів, коли буде безпечно повертатися до України навіть під час війни

Фото: Офіс президента України

Зеленський впевнений, що після перемоги України буде "людський" та "економічний бум".

Глава держави Володимир Зеленський вважає, що поки повертатися до України є небезпечно, однак він не може заборонити людям повертатися додому. За його словами, це "особиста відповідальність кожного".

Про це український президент розповів під час пресконференції із представниками ЗМІ в середу, 16 листопада.

"Спонукати повертати людей - це велика відповідальність. Але на мою думку, чи повертатися людям, коли є ризик, - це особиста відповідальність. Це особисті речі. Я не можу так сказати: "Повертайтеся!". Якби українське небо було повністю або на 90% захищене, ми говоримо відверто: економіка держави без вас неспроможна працювати. І таки її немає без людей, які працюють. На сьогодні я не можу надати гарантій, що наші повітряні сили захистять на 90-95%, бажано - на 100%", - наголосив він.

Втім, Зеленський впевнений, що після перемоги України буде "людський" та "економічний бум".

"Вони усі повернуться. Ще будуть черги, а також будуть громадяни з інших країн, які захочуть приїхати до України. У нас буде бум", - жартівливо сказав лідер України.

Нагадаємо, на думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, на території України потрібно розміщувати засоби ППО натовського стандарту.

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Дата публікації
Перегляди
1894
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