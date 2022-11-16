Зеленский рассказал, видит ли будущее России: "Мы должны сделать так, чтобы наши соседи не могли больше атаковать нас"

Если украинцам будет неинтересное будущее России – для российского общества так будет спокойнее.

Украине и нашему обществу нужно думать о своей стране. В то же время нам нужно сделать так, чтобы у РФ больше не было возможности атаковать нас снова.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, какой может быть у России будущее, глава государства отметил, что нам нужно заниматься своей страной и не разрешить напасть РФ снова.

“Если украинцам будет неинтересно будущее России – для российского общества так будет спокойнее. Если кто-то будет думать, как же им ответить за все это и будет думать долго, для РФ это точно не в позитив. Конечно, мы должны сделать так, чтобы наши соседи не могли больше атаковать нас. Я думаю, что Россия сохранит свое будущее, если избавится от тех политиков и политики агрессии, которая у них сейчас есть. Они не сохранят его в том составе и влиянии, которое было, потому что мы не собираемся проигрывать. Последствия у них будут”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский считает, что Польшу атаковала не украинская ракета. Глава государства хочет, чтобы Украина приняла участие в расследовании инцидента и получила доказательства.

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