В разрушенный во время ракетного удара дом в Киеве пытаются вернуть газ и свет

Без газа и электричества, но с водой остается часть жилого дома на столичном Печерске, куда накануне попал обломок российской ракеты и убил там пожилую женщину, говорится в ТСН.

Сегодня весь день аварийные службы работали в разрушенной квартире, пытались починить трубы. Ближе к вечеру стало ясно, что работы проводить придется и завтра.

Жители подъезда, где из-за падения обломка сбитой ракеты образовался масштабный пожар, пока возвращаться в свои квартиры не могут. Часть из них сейчас живет у близких, кто-то нашел временное убежище в ближайшей школе.

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Случай с этим домом еще раз доказывает, что во время вражеских атак следует находиться в укрытии. Именно так поступила накануне семья с верхнего этажа. Женщина с ребенком, которые только месяц назад выехали из оккупированной Новой Каховки в, как им казалось, безопасный Киев, во время тревоги спустились в подвал. Теперь считают, что это спасло им жизнь. "Я хочу сказать людям всем, чтобы реагировали на воздушную тревогу, потому что если бы мы не спустились, непонятно, что было бы", — говорит женщина.

Напомним, что после вчерашней атаки россиян в Украине существенные проблемы с электроэнергией. К тому же, аналитик энергетических рынков Максим Белявский сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1", что ситуация может быть еще хуже — период отключения в Украине может возрасти вдвое — до шести-восьми часов за раз вместо нынешних четырех.

Кроме того, он подчеркнул, что чтобы энергетики как можно скорее все починили и сбалансировали энергосистему, нужно уменьшить потребление электроэнергии и своевременно платить счета за свет. Необходимо наличие средств на соответствующем рынке, чтобы было за что покупать материалы для ремонтов.

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