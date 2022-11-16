В Херсоне до сих пор чувствуется дух России: цены в рублях и плакаты о "безопасности"

Херсон с украинскими властями и украинскими войсками, но еще без света, воды и связи. Жители города собираются на площадях города, чтобы хотя бы подзарядить телефоны и через "Старлинки", которые отвезли на железнодорожный вокзал, написать родным короткое сообщение, что они выстояли, дождались, живы.

Часть пути в освобожденный город можно проехать уже по железной дороге. В Николаев запустили поезда с начала полномасштабной войны. "Для нас важно вернуть это сообщение и мы продолжаем работы на дистанции Николаев-Херсон для того, чтобы как можно скорее восстановить сообщение и в Херсон", — говорит председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Но доехать до самого Херсона поездом еще нельзя. Ремонтники работают на путях под разбитым мостом. "На участке Николаев-Херсон имеем 58 мест повреждений рельсов, сейчас мы работаем 2 суток, прошли вместе с ГСЧС этап разминирования", — объясняют железнодорожники.

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Шоссейная трасса – пока единственная дорога в Херсон. Сожжены дома, авто, разрушены мосты. В самом городе незнакомые люди обнимаются и уже стараются не плакать от счастья. «Мы верили, мы знали, что Херсон – это Украина и, дай Бог, нашим нашим ребятам здоровье и процветание. Очень ждали, очень переживали, но мы верили и знали, мы обнимаемся и целуемся со всеми», – убеждает местная жительница Татьяна.

Вместе с железнодорожниками в Херсон заезжают волонтеры, начинают раздавать продукты, но часть людей не идет, они упорно держатся кучками, потому что на стровке, где они стоят электричество и едва пробивается Интернет. "С детьми уже связался, переписываюсь, говорить неудобно, переписываемся — переживали за вас — так, как только была возможность, то связывались с ними", — говорят люди.

10 дней без электричества, связи и тепла и более восьми месяцев под оккупацией. Российский дух еще ощущается в городе, на местной заправке цены указаны и в гривнах и рублях. Весь Херсон завешен плакатами о будущем с Россией о стабильности и безопасности. В конце концов, местные уже сами берутся за такие плакаты.

С ужасом люди рассказывают и о том, как россияне отбирали у них автомобили, а также последние дни оккупации, когда негодяи намеренно обрывали контактные провода троллейбусной линии.

Полностью уничтожили решисты и Антоновский мост. Долго стоять на мосту нельзя, с левого берега Днепра звучат пулемет, а рядом взрываются минометные мины.

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