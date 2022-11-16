Брэда Питта застали на свидании с девушкой младше его на 30 лет

Голливудскому актеру Брэду Питту после скандального развода с Анджелиной Джоли, похоже, наконец-то удалось наладить личную жизнь.

Так, на днях американскую звезду застали во время свидания с фитнес-тренером Инес де Рамон. Парочку заметили во время посещения концерта Боно в Лос-Анджелесе. Как передает The Daily Mail, 58-летний Питт уже успел познакомить новую избранницу со своими звездными друзьями.

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Выступление лидера U2 они смотрели вместе с моделью Синди Кроуфорд и ее мужем, бизнесменом Рене Гербером. Также Брэд представил любимую, которая младше него на 30 лет, актеру Шону Пенну и британскому музыканту Джимми Пейджу.

Об Инес де Рамон известно, что она фитнес-тренер, звездный велнес-коуч и специалист по здоровому образу жизни. Последние три года девушка была замужем за звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.

А между тем страсти между екс-супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом не утихают. Не так давно Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми. В частности, вспомнила актриса печально известный семейный полет в сентябре 2016 года, который и стал началом конца. Джоли заявила, что Питт душил одного из детей, а когда она хотела вступиться за ребенка, экс-муж травмировал ее.

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