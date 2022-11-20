В Италии в центре для беженцев загадочно скончался 2-летний мальчик из Украины

В итальянской Генуе во сне скончался 2-летний мальчик. Он вместе с мамой спасался от войны и переехал в Италию, где жил в центре для беженцев.

Об этом сообщает Gazeta Ukrainska.

Мама с 2-летним мальчиком уехали из Украины в Италию, спасаясь от зверств российских оккупантов. Семья несколько месяцев жила в доме для беженцев.

Тело 2-летнего мальчика нашла его мать. Ребенок умер во сне. Итальянская прокуратура расследует трагедию. По предварительным данным, ребенок мог умереть из-за недиагностированной болезни. Продолжается следствие.

Война России против Украины

Из-за нападения России на Украину и зверства российских оккупантов многие украинцы вынуждены были покинуть дома и уехать за границу. В Министерстве экономики сообщили, что из-за боевых действий Украину покинули уже около 7 миллионов человек. Существенно возрос уровень безработицы.

Украина ожидает поддержки международных партнеров в восстановлении страны и реализации социальных программ, направленных на возвращение украинцев домой.

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