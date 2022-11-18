"Лютий-березнь": Арестович дав новий прогноз щодо війни Росії проти України

Радник Офісу президента України Олексій Арестович зробив новий прогноз щодо війни, заявивши, що в лютому-березні в Росії "зламається хребет".

Про це Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше, доводитимуть російську армію до стану повного нестояння і російське суспільство. І одного разу вузлик розв’яжеться і хребет зламається. Буде це лютий-березень, скоріш за все, – за моїми відчуттями, певними роздумами, темпами та оцінками і так далі. І падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити Захід, і яку так важко і нудно робимо ми. Тож, в принципі, все буде добре. Я тут не хвилююся", – розповів радник ОП.

Він також пояснив неможливість подальшого існування путінського режиму.

"Путінський режим не може існувати в тому вигляді, в якому існує, після того, що він скоїв – з самою Росією, перш за все. Він розірвав суспільний договір, новий не укладений, держава стрімко втрачає легітимність, конституція порушується публічно і брутально, монополія на насильство втрачена або роздана, ростуть нові сили ультраправих, які хочуть наводити лад методами відрубування голів і розбивання кувалдою. Така держава не може працювати як стійка система", – переконаний Арестович.

Нагадаємо, як заявив президент Володимир Зеленський, Україна переможе у війні, якщо зможе вистояти цю зиму, адже в РФ залишилась єдина реальна зброя – удари по енергетиці.

Після успішного контрнаступу на правобережжі Херсонщини і звільнення самого Херсона Україна не планує "заморожувати" контрнаступ узимку. Про це раніше повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк.

За прогнозами військового експерта Олега Жданова, на Росію незабаром чекають темні часи, оскільки Кремль втрачає контроль над своїми силовими структурами. Експерт прогнозує розвал російської армії.

Подоляк також заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж ЗСУ деокупують усі території України воєнним шляхом.

Переговори з Росією, Херсон, Олешки та стіна на кордоні з Білоруссю: інтерв'ю з Даніловим

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