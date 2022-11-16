У РФ ось-ось настануть темні часи: Жданов про розвал російської армії

Фактично утворились три окремі силові структури, що конфліктують одна з одною.

На Російську Федерацію незабаром чекають темні часи, оскільки Кремль втрачає контроль над своїми силовими структурами.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на Youtube-каналі ТСН.

Таким чином експерт прокоментував слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що в Росії утворились три окремі армії - найманці ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, чеченські загони Рамзана Кадирова і кадрове військо Сергія Шойгу.

"Думаю, що темні часи ось-ось настануть у Російській Федерації. Я би тільки підкорегував - не армія Шойгу, а армія Суровікіна. Все, що є боєздатне в російській армії, знаходиться тут, в Україні. Там залишились строковики, які забезпечують життєдіяльність частин, але в цих частинах фактично не залишилося зброї і особового складу, здатного виконувати бойові завдання. Те, що залишилось на території Росії, армією назвати вже дуже важко. Шойгу там весільний генерал, який начебто і міністр оборони, але все його міністерство оборони зосереджено тут, в Україні. А в Україні командує Суровікін - дуже непоганий друг і товариш Кадирова і Пригожина", - розповів Жданов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про конфлікти між "трьома арміями Росії":

"Країна на сьогоднішній день має три окремі армії - Пригожина, Кадирова, Шойгу. Вони одна одній не підпорядковуються, постійно йдуть чвари, з'ясування стосунків, звинувачення один одного в тих чи інших речах", - заявив він.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зміг суттєво наростити свій вплив, а його незаконне збройне угрупування вважається однією з найбільш боєздатних частин російської окупаційної армії.

"Вагнер", що не має в Росії жодного офіційного статусу, вже вербує пілотів літаків і екіпажі ракетних комплексів. Також Пригожину дозволили вільно набирати в приватну армію ув'язнених. Засновник ПВК "Вагнер" створює потужну військову структуру, паралельну російському міноборони. Експерти вважають, що Пригожин і його союзник глава Чечні Рамзан Кадиров мають великі політичні амбіції, щоб кинути виклик кремлівській верхівці.

Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У тандемі Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна.

Командувач т.зв. "спеціальною військовою операцією" генерал Сергій Суровікін вважається ставлеником Пригожина і Кадирова.

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