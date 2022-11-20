У Казахстані відбулися дострокові вибори президента: на другому місці — “проти всіх”

Як свідчать результати екзитполу, чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здобув впевнену перемогу на виборчих перегонах.

У неділю, 20 листопада, у Казахстані відбулися дострокові президентські вибори. За результатами екзитполу, проведеного міжнародним інститутом регіональних досліджень “Відкрите суспільство”, за чинного президента Касим-Жомарта Токаєва проголосували понад 82 відсотки тих, хто взяв участь у голосуванні.

Про це повідомляє Хартія’97.

Другий результат за кількістю голосів отримав варіант відповіді “проти всіх”. Його обрали понад 5 відсотків учасників голосування.

Окрім Токаєва, у виборах президента брали участь ще 5 кандидатів, які набрали по 2–3 відсотки голосів. Казахстанська опозиція вказувала на маловідомість альтернативних кандидатів і називала їх кандидатами, залученими для створення видимості боротьби.

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Явка на виборах, за попередніми даними Центрвиборчкому, перевищила 68 відсотків. Поки що немає офіційних даних ЦВК про результати підрахунку голосів.

Вибори проходили під нечисленні акції опозиції, які відбувалися переважно в столиці країни Алмати. Десять активістів руху Oyan, Qazaqstan! (“Прокинься, Казахстан!”) були затримані, коли проводили мітинг “За чесні вибори”.

Ще п'ять представниць незареєстрованої Демократичної партії Казахстану вийшли із плакатами “Немає виборів без вибору!”. Їх також затримала поліція.

Напередодні дня голосування кілька опозиційних активістів було поміщено під адміністративний арешт.

Нагадаємо, казахстанський лідер на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що його країна не визнає самопроголошених “республік” на Донбасі.

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