В Казахстане прошли досрочные выборы президента: на втором месте — "против всех"

Как свидетельствуют результаты экзит-пола, действующий президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев одержал уверенную победу в избирательной гонке.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане прошли досрочные президентские выборы. По результатам экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований "Открытое общество", за действующего президента Касим-Жомарта Токаева проголосовали более 82 процентов принявших участие в голосовании.

Об этом сообщает Хартия'97.

Второй результат по количеству голосов получил вариант ответа "против всех". Его избрали более пяти процентов участников голосования.

Кроме Токаева, в выборах президента принимали участие еще 5 кандидатов, набравших по 2–3 процента голосов. Казахстанская оппозиция указывала на малоизвестность альтернативных кандидатов и называла их кандидатами, вовлеченными в создание видимости борьбы.

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Явка на выборах, по предварительным данным Центризбиркома, превысила 68 процентов. Пока нет официальных данных ЦИК о результатах подсчета голосов.

Выборы проходили под немногочисленные акции оппозиции, проходившие преимущественно в столице страны Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! ("Проснись, Казахстан!") были задержаны, когда проводили митинг "За честные выборы".

Еще пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами "Нет выборов без выбора!". Их тоже задержала полиция.

Накануне голосования несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.

Напомним, казахстанский лидер на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что его страна не признает самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

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