Кадиров вперше пішов проти Путіна - ексдепутат Держдуми розкрив деталі

Лідер Чечні Рамзан Кадиров відкрито почав критикувати рішення президента Росії Володимира Путіна, що свідчить про великі проблеми владної вертикалі в РФ.

Про це розповів ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов на Youtube-каналі ТСН.

Пономарьов зазначив, що між реальною ситуацією на фронті і картинкою, створеною пропагандою РФ, є велика різниця.

"Усі так звані патріоти це розуміють, вони зараз дуже обурені тим, що відбувається. Навіть Кадиров про це казав, що так неможливо і він проти", - наголосив він.

За словами ексдепутата Держдуми, це вперше, коли Кадиров "відверто заперечує щось головнокомандувачу".

"Це дуже-дуже значна подія. Це означає, що всієї системи керування вже не існує, і що це останні часи", - пояснив Пономарьов.

Нагадаємо, що лідер Чечні Рамзан Кадиров після відступу російських військ на Харківщині заявив, що російською армією "були припущені помилки", яким "немає конкретних пояснень".

"Якщо сьогодні-завтра не будуть зроблені зміни у стратегії проведення спеціальної операції, я змушений виходити на керівництво міністерства оборони, керівництво країни, щоб роз'яснити їм ситуацію, яка там реально відбувається на землі. Ситуація дуже цікава, навіть, я сказав би, офігенна ситуація", - наголосив Кадиров.

Також лідер Чечні висловив невдоволення через рішення кремлівської влади про обмін полонених 21 вересня.

"Вкрай незадоволений вчорашнім обміном. Навіть сама ситуація для мене в цілому незрозуміла. Завжди, коли ухвалювалися бойові чи тактичні рішення, з нами, активними учасниками спецоперації, радилися. А тут… Я розумію, нагорі в міноборони та ФСБ набагато видніше, але я вважаю, що визнаних терористами злочинців не можна міняти на військовослужбовців", - написав він.

Крім того, після підписання Путіним указу про мобілізацію в РФ, Кадиров заявив, що в Чечні мобілізаційні заходи проводитись не будуть, оскільки республіка "перевиконала план", відправляючи на війну добровольців.

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