Кадыров впервые пошел против Путина – экс-депутат Госдумы раскрыл детали

Лидер Чечни Рамзан Кадыров открыто начал критиковать решение президента России Владимира Путина, что свидетельствует о больших проблемах властной вертикали в РФ.

Об этом рассказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев на Youtube-канале ТСН.

Пономарев отметил, что между реальной ситуацией на фронте и картинкой, созданной пропагандой РФ, есть большая разница.

"Все так называемые патриоты это понимают, они сейчас очень возмущены происходящим. Даже Кадыров об этом говорил, что так невозможно и он против", — подчеркнул он.

По словам экс-депутата Госдумы, это в первый раз, когда Кадыров "откровенно возражает в чем-то главнокомандующему".

"Это очень-очень значительное событие. Это означает, что всей системы управления уже не существует, и что это последние времена", — объяснил Пономарев.

Напомним, что лидер Чечни Рамзан Кадыров после отступления российских войск в Харьковской области заявил, что российской армией "были допущены ошибки", которым "нет конкретных объяснений".

"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, офигенная ситуация", — подчеркнул Кадыров.

Также лидер Чечни выразил недовольство из-за решения кремлевских властей об обмене пленных 21 сентября.

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, совещались. А здесь… Я понимаю, наверху у минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих", — написал он.

Кроме того, после подписания Путиным указа о мобилизации в РФ, Кадыров заявил, что в Чечне мобилизационные мероприятия не будут проводиться, поскольку республика "перевыполнила план", отправляя на войну добровольцев.

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