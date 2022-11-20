Гвен Стефані у прямому ефірі "Голосу країни-12" звернулася до українців

Також команди шоу "Голос країни" з інших країн звернулися до українців.

У фіналі шоу "Голос країни-12" на глядачів, тренерів та фіналістів чекав сюрприз.

Так, до них звернулися команди проєкту "Голосу країни" з інший країни.

Зокрема, підтримав українців проєкт The Voice США.

"Від сім'ї "Голосу країни" у США до сім'ї "Голос країни" в України! Хочемо вам побажати успіхів у фіналі сезону! Ми підтримуємо вас, наші серця сьогодні з вами", - сказала команда "Голосу".

Також своє слово сказала й команда The Voice Норвегія.

"Вітаємо, Україно, від сім'ї "Голосу країни" Норвегії. Ви у наших думках у ці тяжкі часи. І ми приголомшені тим, що незважаючи ні на що, ви продовжуєте творити музику. Успіхів вам у великому фіналі, бережіть себе!" – сказала команда "Голосу".

Також підтримали українську версію "Голосу країни" й команди The Voice від Португалії, Чилі, Нідерландів та Перу.

У кінці популярна американська співачка Гвен Стефані звернулася до українців та побажала усім успіхів.

"Голос країни". Ми любимо вам! Всього найкращого!" – зазначила Гвен Стефані.

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