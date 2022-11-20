Гвен Стефани в прямом эфире "Голосу країни-12" обратилась к украинцам

Также команды шоу "Голос країни" из других стран обратились к украинцам.

В финале шоу "Голос країни-12" зрителей, тренеров и финалистов ожидал сюрприз.

К ним обратились команды проекта "Голосу країни" из другой страны.

В частности, поддержал украинский проект The Voice США.

"От семьи "Голосу країни" в США до семьи "Голос країни" в Украине! Хотим вам пожелать успехов в финале сезона! Мы поддерживаем вас, наши сердца сегодня с вами", — сказала команда "Голосу".

Также свое слово сказала и команда The Voice Норвегия.

"Поздравляем, Украина, от семьи "Голосу країни" Норвегии. Вы в наших мыслях в эти трудные времена. И мы ошеломлены тем, что несмотря ни на что, вы продолжаете творить музыку. Удачи вам в большом финале, берегите себя!" – сказала команда "Голосу".

Также поддержали украинскую версию "Голосу країни" и команды The Voice от Португалии, Чили, Нидерландов и Перу.

В конце популярная американская певица Гвен Стефани обратилась к украинцам и пожелала всем удачи.

"Голос країни". Мы любим вам! Всего лучшего!" – отметила Гвен Стефани.

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