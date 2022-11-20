"Голос країни-12": финалистка шоу восхитила своим мощным народным голосом

В грандиозном финале "Голосу країни-12" начала выступать команда "Второго Шанса" певицы Александры Зарицкой и мецената Андрея Мацолы.

Так, на сцене выступила фольклористка Мария Квитка, которую народные тренеры спасли во время "нокаутов". В финале участник решила не экспериментировать и удивляла мощным народным голосом.

Мария Квитка исполнила этническую композицию группы "ДахаБраха" – "Птах".

Мария Квитка

"Мария, ты наш украинский цветочек. Ты цвет нашей нации. Твои песни всегда очаровывают, потому что они искренние и настоящие. Спасибо тебе сейчас за такое замечательное исполнение. Это то, что сейчас вдохновляет каждого украинца бороться и идти дальше. Спасибо тебе", — прокомментировал выступление финалистки народный тренер Андрей Мацола.

Отметим, уже стало известно, кто из команды "Второго шанса" Андрея Мацолы и Александры Зарицкой продолжит участие в шоу дальше. За победу будет бороться именно Мария Квитка.

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