"Февраль-март": Арестович дал новый прогноз по войне России против Украины

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал новый прогноз по войне, заявив, что в феврале-марте в России "сломается хребет".

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским оппозиционером, юристом Марком Фейгиным.

"Эти придурки, которые не умеют воевать, по-прежнему будут доводить российскую армию до состояния полного нестояния и российское общество. И однажды узелок развяжется и хребет сломается. Будет это февраль-март, скорее всего, – по моим ощущениям, определенным размышлениям, темпам и оценкам и т. д. И падение режима внутри, обрушение внутри себя сделает всю ту работу, которую не хочет делать Запад, и которую так тяжело и нудно делаем мы. Так что, в принципе, все будет хорошо. Я сдесь не волнуюсь", – рассказал советник ОП.

Он также объяснил невозможность дальнейшего существования путинского режима.

"Путинский режим не может существовать в том виде, в каком существует, после того, что он совершил – с самой Россией, прежде всего. Он расторг общественный договор, новый не заключен, государство стремительно теряет легитимность, конституция нарушается публично и грубо, монополия на насилие утрачена или роздана, растут новые силы ультраправых, которые хотят наводить порядок методами отрубания голов и разбивания кувалдой. Такое государство не может работать как устойчивая система", — убежден Арестович.

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, Украина победит в войне, если сможет выстоять эту зиму, ведь у РФ осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.

После успешного контрнаступления на правобережье Херсонщины и освобождения самого Херсона Украина не планирует "замораживать" контрнаступление зимой. Об этом ранее сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По прогнозам военного эксперта Олега Жданова, Россию скоро ждут темные времена, поскольку Кремль теряет контроль над своими силовыми структурами. Эксперт прогнозирует развал российской армии.

Подоляк также заявил, что война может закончиться раньше, чем ВСУ деоккупируют все территории Украины военным путем.

Переговоры с Россией, Херсон, Олешки и стена на границе с Белоруссией: интервью с Даниловым

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