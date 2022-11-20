Финалист "Голосу країни-12", который воюет на востоке, довел до слез Надю Дорофееву

Первой в суперфинале шоу выступает команды тренера Нади Дорофеевой. На сцену вышел Давид Маскиса, который ныне служит на передовой и защищает страну от российских оккупантов.

Участник для участия в шоу приехал с востока Украины. Командиры отпустили его, чтобы выступить в суперфинале.

"Последнее время были на востоке, где каждый день тяжелые бои, где наши воины защищают наши земли и уничтожают врага. В настоящее время нахожусь в Киеве, команда дала разрешение на то, чтобы я принял участие в финале "Голос країни-12", — поделился Давид. .

На сцене финалист проекта исполнил в военной форме песню Skofka — "Чути Гімн". Защитнику аплодировали стоя, а его звездная наставница не смогла сдержать слез и заплакала.

Надя Дорофеева

"Как тренер – я хочу сказать, что это было невероятное выступление, а как человек – я хочу сказать, что сегодня перед выступлением Давид подошел ко мне, подарил свой жетон и сказал: "Я вернусь за ним, когда мы победим, когда страна победит ". Я желаю нам победы как можно скорее", – прокомментировала выступление участника Надя.

Если вы хотите победы Давиду – звоните 0900 900 002 и отправляйте смс с кодом 02 на номер 7576.

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