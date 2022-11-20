Жданов сказал, когда Путин объявит общую мобилизацию в России

Эксперт ожидает, что глава Кремля обратится к народу в феврале 2023 года.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что в декабре 2022-го в России объявят вторую волну мобилизации. А в начале февраля, когда обычно глава Кремля Владимир Путин обращается в Федеральное собрание, он объявит об общей мобилизации страны.

Об этом Жданов сказал на своем YouTube канале 20 ноября.

Однако. По его словам, командование русской армии не может решить вопроса даже частичной мобилизации. Также вскоре разведка предоставит информацию по осеннему призыву.

"В Кремле уже окончательно понимают, что война проиграна. И вопрос ее окончания – вопрос времени. Все эти волны мобилизации – это фактически кровопролитие, которое будет оттягивать конец войны. Но Кремль хочет замазать весь русский народ в этой войне. Он хочет придать ей статус народной" .Общая мобилизация – как "Вставай страна огромная!". А когда разгром все же наступит, они не скажут, что виноваты "неправильные" россияне. Вся нация воевала. – сказал Жданов.

Накануне Олег Жданов отметил, что Россия развернет свою артиллерию и будет обстреливать правый берег Днепра. Так что и Херсон может попасть под эти обстрелы.

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