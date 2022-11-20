Россия применила против Украины более 4700 ракет — Зеленский

Президент подчеркнул, что в результате преступных действий РФ сотни украинских городов просто сожжены, а тысячи людей погибли

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила против Украины более 4700 ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии.

"Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия. Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Остановить российскую агрессию", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, только в минувший вторник РФ нанесла по Украине сто ракетных ударов. Президент напомнил, что из-за этих ударов отключились реакторы на двух наших атомных станциях.

"Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов людей без света", — рассказал Зеленский.

Ракетный террор РФ

Напомним, что последний массированный ракетный удар по территории Украины оккупанты нанесли во вторник, 15 ноября. Россияне выпустили по Украине 90 ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 70 из них.

17 ноября РФ нанесла удар по городу Днепр. По последним данным, было ранено 14 человек. Среди них 15-летний ребенок.

18 ноября РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Без отопления осталось более 120 многоэтажек.

По информации премьера Дениса Шмыгаля, почти половина энергосистемы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов РФ.