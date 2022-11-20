Росія застосувала проти України понад 4700 ракет - Зеленський

Президент наголосив, що внаслідок злочинних дій РФ сотні українських міст просто спалені, а тисячі людей загинули

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила проти України понад 4700 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

"Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія. Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни. Ми маємо це зупинити. Маємо зупинити російську агресію", — наголосив Зеленський.

За його словами, лише минулого вівторка РФ завдала по Україні сто ракетних ударів. Президент нагадав, що через ці удари відключились реактори на двох наших атомних станціях.

"Сто різних ракет проти наших міст. Проти житлових будинків. Проти підприємств. Проти електростанцій. Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла", — розповів Зеленський.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, що останнього масованого ракетного удару по території України окупанти завдали у вівторок, 15 листопада. Росіяни випустили по Україні 90 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 70 з них.

17 листопада РФ завдала удару по місту Дніпро. За останіми даними, було поранено 14 людей. Серед них 15-річна дитина.

18 листопада РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю. Без опалення залишилися понад 120 багатоповерхівок.

За інформацією прем'єра Дениса Шмигаля, майже половина енергосистеми України виведена з ладу через ракетні удари РФ.