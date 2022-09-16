Максима Галкіна визнали "іноземним агентом" у Росії

Артист Максим Галкін з початком повномасштабної війни в України виступів проти російської влади. Неодноразово артист висловлювався на підтримку українців та критикував окупаційні наміри РФ.

За таку антивоєнну позицію чоловік Алли Пугачової потрапив до оновленого списку мінюсту Росії. Коміка визнали "іноземним агентом". До цього ж переліку днями раніше потрапив музикант Андрій Макаревич.

Поки ані артист, ані його зіркова дружина, Алла Пугачова, не коментували таку заяву російської влади. Однак раніше співачка стала на захист чоловіка та заявила, що якщо на нього заведуть кримінальну справу, "вона заговорить і не зупиниться".

Нагадаємо, що у серпні Пугачова повернулася до Москви, де діти подружжя продовжили навчання у школі. А ось Максим Галкін й досі перебуває за кордоном, де продовжує давати гумористичні концерти. Після свого повернення до Росії Пугачова різко відповіла усім своїх хейтерам та поставила на місце російських пропагандистів.

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