Максим Галкин признан "иностранным агентом" в России

Артист Максим Галкин с началом полномасштабной войны в Украине выступлений против российских властей. Не раз артист высказывался в поддержку украинцев и критиковал оккупационные намерения РФ.

За такую антивоенную позицию мужчина Аллы Пугачевой попал в обновленный список минюста России. Комика сочли "иностранным агентом". В этот же список на днях ранее попал музыкант Андрей Макаревич.

Пока ни артист, ни его звездная жена Алла Пугачева не комментировали такое заявление российских властей. Однако ранее певица встала на защиту мужчины и заявила, что если на него заведут уголовное дело, "она заговорит и не остановится".

Напомним, что в августе Пугачева вернулась в Москву, где дети супругов продолжили обучение в школе. А вот Максим Галкин до сих пор находится за границей, где продолжает давать юмористические концерты. По возвращении в Россию Пугачева резко ответила всем своим хейтерам и поставила на место российских пропагандистов.

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