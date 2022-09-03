Рок-музыканта Макаревича признали в России "иноагентом"

Признание так называемым иностранным агентом накладывает на организации и частных лиц в РФ ряд ограничений и требований, за невыполнение которых может грозить преследование вплоть до уголовного.

Лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич вошел в список физических лиц-"иноагентов", который Минюст России обновил вечером в пятницу, 2 сентября.

Обновленный список опубликован на сайте ведомства.

Список физлиц-"иноагентов" в целом пополнило шесть человек.

Кроме музыканта Андрея Макаревича, туда внесен украинский журналист Дмитрий Гордон, его российская коллега Екатерина Гордеева, соратник российского оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов, политолог Федор Крашенинников, а также бизнесмен и меценат Борис Зимин, сын основателя компании "Билайн" Дмитрия Зимина.

Минюст РФ считает, что упомянутые лица занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Обновлен также реестр СМИ-"иноагентов", в который внесли главного редактора "Новой газеты. Европа" Кирилла Мартынова, шоумена Михаила Шаца, журналиста, историка и политолога Сергея Медведева, журналиста Сергея Лойко, оппозиционерку Юлию Галамину, ЛГБТ-активиста из Петербурга Кирилла Федорова.

Практически все включенные в списки "иноагентов" так или иначе выступали против российского вторжения в Украину.

В общей сложности реестр СМИ-"иноагентов", куда могут вносить и физических лиц, составляет более 150 человек и организаций. В недавно открытом реестре физлиц-"иноагентов" в настоящее время 19 человек.

Признание так называемым иностранным агентом налагает на организации и людей ряд ограничений и требований, за невыполнение которых может угрожать преследование вплоть до уголовного.

Российские власти активно пополняют реестры, включая в них преимущественно своих оппонентов или независимых общественных активистов и журналистов.

Напомним, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич с первых дней военного вторжения поддерживает украинцев и осуждает действия российских властей.

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