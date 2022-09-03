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Выборы премьера Британии и американский бомбардировщик в Польше: главные новости ночи 3 сентября

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Выборы премьера Британии и американский бомбардировщик в Польше: главные новости ночи 3 сентября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 3 сентября:

  • Консервативная партия Великобритании завершила голосование за нового лидера, который возглавит правительство. Читать дальше –>
  • В Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Читать дальше –>
  • Правительство Китая предостерегло США от потенциальной продажи Тайваню вооружения и военной техники. Читать дальше –>
  • Россия еще не получила от США визы для въезда делегации во главе с Лавровым на сессию Генассамблеи ООН. Читать дальше –>
  • Этой зимой могут появиться совершенно новые варианты COVID-19. Читать дальше –>

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