Выборы премьера Британии и американский бомбардировщик в Польше: главные новости ночи 3 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 3 сентября:
- Консервативная партия Великобритании завершила голосование за нового лидера, который возглавит правительство. Читать дальше –>
- В Польшу прибыл американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Читать дальше –>
- Правительство Китая предостерегло США от потенциальной продажи Тайваню вооружения и военной техники. Читать дальше –>
- Россия еще не получила от США визы для въезда делегации во главе с Лавровым на сессию Генассамблеи ООН. Читать дальше –>
- Этой зимой могут появиться совершенно новые варианты COVID-19. Читать дальше –>
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