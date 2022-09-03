Рок-музиканта Макаревича визнали в Росії “іноагентом”

Визнання так званим іноземним агентом накладає на організації та приватних осіб у РФ низку обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування аж до кримінального.

Лідер російської рок-групи "Машина времени" Андрій Макаревич увійшов до списку фізичних осіб-"іноагентів", який Мін'юст Росії обновив увечері в п'ятницю, 2 вересня.

Оновлений перелік опубліковано на сайті відомства.

Список фізосіб-”іноагентів” загалом поповнило шестеро людей.

Окрім музиканта Андрія Макаревича, туди внесено українського журналіста Дмитра Гордона, його російську колегу Катерину Гордєєву, соратника російського опозиціонера Олексія Навального Івана Жданова, політолога Федора Крашенинникова та бізнесмена і мецената Бориса Зіміна, сина засновника компанії "Білайн" Дмитра Зіміна.

Мін’юст РФ вважає, що згадані особи займаються політичною діяльністю, отримуючи при цьому фінансування з України.

Оновлено також реєстр ЗМІ-"іноагентів", до якого внесли головного редактора "Нової газети. Європа" Кирила Мартинова, шоумена Михайла Шаца, журналіста, історика і політолога Сергія Медведєва, журналіста Сергія Лойка, опозиційнерку Юлію Галяміну, ЛГБТ-активіста з Петербурга Кирила Федорова.

Практично всі включені до списків “іноагентів” так чи інакше виступали проти російського вторгнення до України.

Загалом реєстр ЗМІ-"іноагентів", куди можуть вносити і фізичних осіб, складає понад 150 осіб та організацій. У нещодавно відкритому реєстрі фізосіб-"іноагентів" наразі 19 осіб.

Визнання так званим іноземним агентом накладає на організації та людей низку обмежень та вимог, за невиконання яких може загрожувати переслідування аж до кримінального.

Російська влада активно поповнює реєстри, включаючи до них переважно своїх опонентів або незалежних громадських активістів і журналістів.

Нагадаємо, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич від перших днів військового вторгнення підтримує українців та засуджує дії російської влади.

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