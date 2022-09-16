Украина получит системы NASAMS от США в течение двух месяцев — Пентагон

По словам Пета Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.
Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерала Пэт Райдер на брифинге.
"Ожидается, что два зенитных ракетных комплекса NASAMS будут доставлены в Украину примерно в течение двух месяцев", — сказал он.
По словам Райдера, комплексы будут способствовать дальнейшей защите украинцев от вражеских воздушных угроз, включая авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракеты.
Справка: NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Напомним, в эфире российского пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" кинорежиссер Карен Шахназаров похвалил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
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