Голомозий Слава Дьомін показав, який вигляд мав із волоссям

Український ведучий Слава Дьомін вирішив поспілкуватися у фотоблогу з підписниками.

Шанувальників шоумена цікавило, який же вигляд мав їхній кумир з волоссям. Знаменитість вирішив показати фото, де він ще не поголив свою шевелюру.

Слава опублікував в Instagram-stories світлину, де він у білій сорочці позує із двома свічками у руках, а на голові у нього видніється русявий чубчик.

Слава Дьомін з волоссям / Фото: instagram.com/slavademin_official

Зазначимо, у ведучого шевелюра була на початку кар'єри. Згодом Дьомін вирішив, що без волосся йому значно ліпше, поголив голову і став брутальним голомозим чоловіком.

Нагадаємо, відповідав Слава Дьомін і на пікантні запитання. Зокрема, у нього цікавилися подробицями особистого життя. Слава, своєю чергою, відверто розповів, чи був у нього секс утрьох, інтим у громадському місці, близькість із колегою та які стосунки у ведучого з колишньою.

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