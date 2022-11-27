Дженніфер Лопес у напівпрозорій спідниці вирушила на романтичне побачення з Беном Аффлеком

53-річна співачка Дженніфер Лопес та 50-річний актор Бен Аффлек влаштували романтичне побачення.

Зіркове подружжя заскочили біля театру на Бродвеї після відвідування мюзиклу The Music Man. Аффлек міцно тримав дружину за руку та намагався якнайшвидше піти від папараці.

Для романтичного вечора із чоловіком Дженніфер обрала довгу напівпрозору спідницю із високим розрізом, крізь який продемонструвала довгі стрункі ніжки. Також співачка одягла светр від Ralph Lauren і доповнила образ шкіряним паском та туфлями на високих підборах.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Після цього Аффлека також бачили в одному з ресторанів фастфуду, куди він вирушив із сином Лопес, 14-річним Максом.

Нагадаємо, що днями Дженніфер Лопес анонсувала вихід нового музичного альбому, який присвятила Бену Аффлеку.

Читайте також: