Анна Кошмал різко відповіла, чи спілкується зі знайомими з Росії

Акторка також розповіла, що їй пишуть знайомі-росіяни.

Відома українська акторка Анна Кошмал вирішила повідповідати на запитання прихильників.

Зокрема, у фотоблогу у знаменитості поцікавилися, чи підтримує вона зв'язок зі знайомими, які живуть у РФ.

Анна зізналась, що з деякими взагалі припинила спілкуватися, а деякі ж можуть перші щось акторці написати. Утім, Кошмал неохоче їм відповідає.

"Взагалі – ні. У мене небагато звідти друзів, можна перерахувати на пальцях однієї руки. З деякими ми припинили спілкуватися, деякі іноді мені пишуть, цікавляться, як ми", - прокоментувала Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також у зірки запитали, чи зніметься вона коли-небудь у російських проєктах. На це Анна дала категоричну і чітку відповідь – "ні!".

"Ні, ні, ні і ще раз – ні. Для мене це питання закрите назавжди. І я б не писала слово "російські" з великої літери", - поділилася Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, нещодавно якась росіянка вирішила запросити Кошмал виступити в Оренбурзі. Акторка була шокована такою "пропозицією" і поділилася, якої вона думки про таких "писак".

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