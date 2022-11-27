Анна Кошмал резко ответила, общается ли со знакомыми из России

Актриса также рассказала, что ей пишут знакомые-россияне.

Известная украинская актриса Анна Кошмал решила ответить на вопросы поклонников.

В частности, в фотоблоге у знаменитости поинтересовались, поддерживает ли она связь со знакомыми, которые живут в РФ.

Анна призналась, что с некоторыми вообще перестала общаться, а некоторые могут первые что-то актрисе написать. Впрочем, Кошмал неохотно отвечает им.

"Вообще – нет. У меня немного оттуда друзей, можно пересчитать на пальцах одной руки. С некоторыми мы перестали общаться, некоторые иногда мне пишут, интересуются, как мы", — прокомментировала Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Также у звезды спросили, снимется ли она когда-нибудь в российских проектах. На это Анна дала категорический и четкий ответ – "нет!".

"Нет, нет, нет и еще раз – нет. Для меня этот вопрос закрыт навсегда. И я бы не писала слово "российские" с большой буквы", — поделилась Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, недавно какая-нибудь россиянка решила пригласить Кошмал выступить в Оренбурге. Актриса была шокирована таким "предложением" и поделилась, какого она мнения о таких "писаках".

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