На Закарпатье задержали троих уклонистов: пытались бежать в Румынию

На Закарпатье задержаны трое мужчин призывного возраста. Они пытались незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Помочь выехать за границу двум жителям Львовской области и одному закарпатцу имел перевозчик. Свои "услугу" он оценивал в 1,4 тыс. долларов. По "договору" "бизнесмен" должен был доставить "клиента" в приграничье — непосредственно к месту незаконного пересечения границы.

Впрочем, не удалось осуществить задуманное. Opel Movano пограничники остановили на окраине села Большой Бычков.

"Все четверо заметно нервничали и не смогли дать четкого ответа на цели пребывания в контролируемом пограничном районе", — подчеркнули в сообщении.

Фото: МВД

Проводятся следственные действия для установления всех причастных к организации незаконного пересечения границы лиц.

Напомним, СБУ в нескольких областях Украины нейтрализовала межрегиональную преступную группировку, организовавшую нелегальный вывоз за границу мужчин призывного возраста через территорию РФ. Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам тайно уехать в Южный Кавказ или страны Евросоюза через Россию.

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