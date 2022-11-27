Гречка в Украине подешевела: какие цены сейчас

В августе стоимость гречки была одной из самых высоких.

В Украине в ноябре снизились цены на гречку – продукт подешевел на 4,41 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

По официальной статистике, в октябре гречка в среднем стоила 80,78 грн/кг. Уже в конце ноября цена опустилась до 76,37 грн/кг. Сейчас в популярных сетях супермаркетов стоимость крупы колеблется от 67,3 грн до почти 90 грн.

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Согласно статистике, одни из самых высоких цен на гречку были в августе – более 90 грн за килограмм. В сентябре ее стоимость была около 87 грн, в октябре – в среднем 80,78 грн.

Отметим, что дешевеет гречка в Украине уже третий месяц. Впервые это произошло в сентябре, когда по сравнению с августом цена на нее снизилась на 4,79 грн/кг – с 92,73 грн до 87,94 грн.

Напомним, эксперты предупреждали, что в Украине в ближайшее время ожидается удорожание продуктов питания еще на 10-15%. На рост цен вливают война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс гривны по отношению к доллару.

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