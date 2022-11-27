Отключение света: как и где хранить продукты без холодильника

Украинцы учатся жить в условиях отключений электроэнергии, которые бывают аварийными, экстренными, стабилизационными или плановыми. Продолжиться может такая ситуация как пару часов, так пару суток.

Как и где хранить продукты, когда света нет – в сюжете ТСН.

Наша героиня киевлянка Юлия с надеждой проверяет, есть ли свет. Вся бытовая техника в квартире работает от электроэнергии, поэтому во время отключений на электроплиту надеяться бесполезно. Тем временем пригодится газовая горелка, спасает также термос, который держит температуру воды до 12 часов. В таких условиях женщина готовит овсяную кашу, гречку, кус-кус, с которыми минимум мрака. Но рыбу Юлия из рациона семьи вычеркнула, чтобы не отравиться.

Впрочем, диетология Наталья Михнева успокаивает, что рыба – отключения холодильника от электроэнергии не боится. Конечно, если она хорошо заморожена. "Все эти жирные кислоты, которые мы любим, – триомега, они совсем не портятся", – говорит.

Мясо Юлия покупает, когда в квартире есть свет, чтобы сразу приготовить и съесть. Диетология советует, что при покупке обязательно еще и принюхиваться, нет ли неприятных запахов и слизи. Если уж дома возникли малейшие сомнения, то мясо нужно тщательно проварить: "Если мясо красное, то оно более длительно отваривается – 2-2,5 часа".

На всякий случай Юлия приобрела немного консервов, а вот домашних не готовит. К тому же, хранить такую продукцию можно только при определенных температурных условиях – не выше +8.

Меню на время без света: что приготовить и как сохранить

Что касается молока, то теперь Юлия предпочитает ультрапастеризованное, которое может сохраняться 180 суток при температуре от 1 до 25 градусов. Среди новых привычек: закупки сыра только в вакуумной упаковке, а колбаса только сыроватая.

Хранит Юлия эти продукты в холодильнике. Но при отключении электроэнергии пытается как можно реже дергать дверцу.ю ведь он работает как термос. В нем готовая еда внутри остается неопасной до четырех часов. В полной морозильной камере продукты не портятся 48 часов, а в полупустой – около суток.

В морозильнике женщина еще и всегда держит специальные аккумуляторы холода. При необходимости раскладывает их на полках холодильной камеры, чтобы дольше удержать температуру. А еще также можно использовать также обычный бутыль с водой, которую стоит заморозить. Также аккумуляторы холода и замороженную воду можно поместить в термосумку с продуктами. Это защитит пищу от порчи и защитит еще на несколько часов. Если электроэнергии нет долго, то спасает балкон, где около 8 градусов.

Заместитель начальника управления ГУ Госпродслужбы в г. Киеве Юрий Миркеев говорит, что температура должна быть постоянной. Если же продукт заморозился, а затем оттаял и снова заморозился, создаются условия, что пищевой продукт может стать опасным.

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