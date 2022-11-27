Даша Кацурина похвасталась, как проводит время вместе с Дантесом

Бизнесвумен Даша Кацурина вместе с детьми переехала жить в Польшу, впрочем, в знаменитости бизнес в Украине, поэтому время от времени она приезжает в Киев.

Компанию блогеру составляет ее возлюбленный, певец Владимир Дантес. В своем фотоблоге Кацурина показала, как они вместе проводят время.

Сначала парочка приехала в Киев. Дантес привез Дашу из Львова в столицу.

Владимир Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Вместе они пошли на романтический обед, где пробовали изысканные блюда с напитками.

Дантес и Кацурина в ресторане / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Дантес и Кацурина в ресторане / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Отметим, отношения Вовы и Даши стали для поклонников настоящей неожиданностью. Экс-партнеры Дантеса и Кацуриной – Надя Дорофеева и Миша Кацурин - начали встречаться. Но впоследствии оказалось, что у певеца и блогера тоже романтические чувства друг к другу.

В начале сентября пара публично призналась друг другу в любви. Тем не менее, Дантес не планирует на публику рассказывать об их отношениях. По словам Владимира, у него уже есть горький опыт, когда освещал подробности личной жизни на паблику.

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