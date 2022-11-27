Даша Кацуріна похизувалася, як проводить час разом із Дантесом

Парочка разом приїхала до Києва.
Бізнесвумен Даша Кацуріна разом з дітьми переїхала жити до Польщі, утім у знаменитості бізнес в Україні, тому час від часу вона приїздить до Києва.
Компанію блогерці складає її коханий, співак Володимир Дантес. Так, у своєму фотоблогу Кацуріна показала, як вони разом проводять час.
Спочатку парочка приїхала до Києва. Так, Дантес привіз Дашу зі Львова до столиці.
Разом вони пішли на романтичний обід, де куштували вишукані страви із напоями.
Зазначимо, стосунки Вови та Даші стали для прихильників справжньою несподіванкою. Експартнери Дантеса і Кацуріної – Надя Дорофєєва і Міша Кацурін - почали зустрічатися. Та згодом виявилося, що співак і блогерка теж мають романтичні почуття одне до одного.
На початку вересня пара публічно зізналась одне одному у коханні. Утім, Дантес не планує на публіку розповідати про їхні стосунки. За словами Володимира, він уже мав гіркий досвід, коли висвітлював подробиці особистого життя на загал.
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