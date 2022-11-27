Даша Кацуріна похизувалася, як проводить час разом із Дантесом

Бізнесвумен Даша Кацуріна разом з дітьми переїхала жити до Польщі, утім у знаменитості бізнес в Україні, тому час від часу вона приїздить до Києва.

Компанію блогерці складає її коханий, співак Володимир Дантес. Так, у своєму фотоблогу Кацуріна показала, як вони разом проводять час.

Спочатку парочка приїхала до Києва. Так, Дантес привіз Дашу зі Львова до столиці.

Володимир Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Разом вони пішли на романтичний обід, де куштували вишукані страви із напоями.

Дантес і Кацуріна у ресторані / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Дантес і Кацуріна у ресторані / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

Зазначимо, стосунки Вови та Даші стали для прихильників справжньою несподіванкою. Експартнери Дантеса і Кацуріної – Надя Дорофєєва і Міша Кацурін - почали зустрічатися. Та згодом виявилося, що співак і блогерка теж мають романтичні почуття одне до одного.

На початку вересня пара публічно зізналась одне одному у коханні. Утім, Дантес не планує на публіку розповідати про їхні стосунки. За словами Володимира, він уже мав гіркий досвід, коли висвітлював подробиці особистого життя на загал.

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