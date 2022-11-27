Гречка в Україні подешевшала: які ціни зараз

У серпні вартість гречки була однією з найвищих.

В Україні у листопаді знизилися ціни на гречку - продукт подешевшав на 4,41 грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

За офіційною статистикою, у жовтні гречка в середньому коштувала 80,78 грн/кг. Вже наприкінці листопада її ціна опустилася до 76,37 грн/кг. Нині у популярних мережах супермаркетів вартість крупи коливається від 67,3 грн до майже 90 грн.

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Згідно зі статистикою, одні з найвищих цін на гречку були у серпні - понад 90 грн за кілограм. У вересні її вартість була близько 87 грн, у жовтні - в середньому 80,78 грн.

Зазначимо, що дешевшає гречка в Україні уже третій місяць поспіль. Вперше це сталося у вересні, коли порівняно із серпнем, ціна на неї знизилася на 4,79 грн/кг – з 92,73 грн до 87,94 грн.

Нагадаємо, експерти попереджали, що в Україні найближчим часом очікується здорожчання продуктів харчування ще на 10-15%. На зростання цін вливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, курс гривні щодо долара.

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