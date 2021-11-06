Как варить гречку, чтобы была рассыпчатой: полезные советы хозяйкам

Казалось бы, что тяжелого в приготовлении гречихи. Но оказывается, чтобы он был рассыпчатым и вкусным, нужно знать определенные секреты. К примеру, как подготовить крупу, сколько варить гречку, какие специи добавить.

ТСН.ua собрал для вас основные советы, как варить гречку в мультиварке, духовке, пароварке, кастрюле и даже в микроволновке.

Как подготовить гречку

Чтобы гречка получилась вкусной, ее нужно правильно подготовить:

обязательно промойте крупу в холодной воде несколько раз, прочистите ее от камешков, неочищенных зерен, мусора;

варить можно только в чистой питьевой холодной воде;

если вы выбрали кастрюлю, подберите посуду с толстыми стенками;

соль и другие специи добавляются в начале приготовления, чтобы крупа впитала их вкус и аромат;

в кастрюле после закипания воды гречку нужно варить еще 20-25 минут;

для заправки обычно используют сливочное масло;

если каша уже готова, а вода еще осталась в сосуде, слейте лишнюю жидкость, добавьте масла и оставьте на несколько минут.

Как сварить рассыпчатую гречку на гарнир? Перед тем, как добавить ее в кастрюлю или другой сосуд, немного просушите на горячей сковороде. Здесь следует не переусердствовать: поставьте на небольшой огонь и оставьте на 3 минуты. Должен появиться легкий гречневый аромат.

Как варить гречку: сколько воды взять и что добавить

Как варить гречку: сколько воды взять / pixabay.com

Гречка, как и большая часть круп, значительно увеличивается в размерах во время приготовления. Если вы не знаете, как варить гречку, пропорции должны быть следующие: 1 стакан гречки на 2 стакана жидкости. Но если вам больше нравится вязкая каша, можно взять 2,5-3 стакана воды.

Чтобы гречка получилась вкусной, не забудьте добавить соль. На 1 стакан крупы вам понадобится около ½ чайной ложки. Но здесь следует обращать внимание и на свои предпочтения. Досолить кашу можно в процессе приготовления. Если у вас есть любимые специи, без сомнений добавляйте и их. К гречке лучше всего подходят: базилик, укроп, красная молотая паприка, кориандр, орегано, петрушка.

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Часто хозяйки готовят к каше зажарку. Так вы получаете вкусный и питательный гарнир к любому блюду. Как варить гречку с зажаркой? Крупу перебрать, промыть и поставить варить. За это время приготовить зажарку. Нарезать мелко луковицу, натереть морковку. Отправить их закаливать на растительном масле в сковороде. Готовая гречка отправляется к зажарке, перемешивается. После чего тушится на маленьком огне еще 5 минут.

Еще один популярный вариант: готовить гречку с мясом. Это сытное и вкусное блюдо, подходящее всей семье на обед или ужин. Как варить гречку с мясом? Здесь все очень просто. Сделать зажарку, добавить мясо (лучше всего подойдет куриное). Жарить в течение 5-7 минут, затем налить воды. Довести до кипения, насыпать крупу и варить на маленьком огне до 25 минут.

Как варить гречку на воде в кастрюле

Возьмите посуду с толстым дном, добавьте гречку, залейте водой. Доведите до кипения и убавьте огонь. Сколько варить гречку в таком случае? Достаточно 20-25 минут. Некоторые хозяйки добавляют крупу в кипящую воду. Время приготовления при этом не меняется, но сразу после добавления гречки, огонь нужно убавить.

Во время варки крупу не перемешивают. Чтобы понять, что гречка готова, проведите ложкой по дну кастрюли. Воды нет? Можно снимать с огня. Если вы впервые готовите эту крупу и боитесь, что она пригорит, снимайте немного раньше и дайте настояться.

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Если вы хотите приготовить сладкую кашу на молоке, вместо соли нужно добавить сахар. Молоко заливают вместе с крупной и доводят до кипения. Однако варить гречку с молоком нужно до 30 минут.

Как варить гречку в мультиварке и пароварке

Как варить гречку в мультиварке

Крупу нужно промыть и очистить, затем выложить в чашу мультиварки или пароварки. Обратите внимание, что в комплект некоторых пароварок часто входят специальные чаши для каши.

В мультиварке выберите “Крупы” – режим “Гречка” или “Каша”, в зависимости от модели устройства. Сколько варить гречку в мультиварке? Время примерно такое же, как и в случае использования кастрюли — до 25 минут.

Если вы используете пароварку, ставить чашу нужно на самый низкий уровень. Таймер следует установить на 40 минут. Когда вы услышите звуковой сигнал, крышку нужно открыть и проверить гречку на готовность. При необходимости добавьте еще 5-10 минут.

Как варить гречку в микроволновке и духовке

Если вы не знаете, как варить гречку в микроволновке, следующие советы вам помогут. Сначала нужно подобрать емкость, подходящую для использования в этой технике. Добавить крупу, залейте холодной водой, накройте покрышкой. Готовить нужно с мощностью 800 Вт около 7 минут. Затем достать, перемешать и доваривать еще 6 минут с мощностью 600 Вт.

Для духовки нужно взять жаропрочный сосуд. Залить гречку холодной водой, накрыть крышкой (можно использовать фольгу). Поставьте температуру на 190 °С и оставьте кашу на 30-40 минут. Выключите духовку и дайте гречке настояться – до 15 минут.

Как приготовить гречку без варки: два способа

Первый способ – медленный. Он подходит только для приготовления каши на воде.

Выложите гречку в сосуд, залейте кипящей водой, посолите, плотно закройте крышкой и оставьте на ночь. За это время крупа впитает всю жидкость.

Второй способ более быстрый. Так можно варить гречку на воде и молоке. Крупу нужно высыпать в термос, добавить специи, залить крутым кипятком. Оставьте ее на один час и можно наслаждаться вкусным блюдом. Такой метод отлично подходит для тех, кто часто отдыхает на природе.

Сколько варить зеленую (нежареную) гречку

Зеленая гречка отличается тем, что не проходит термическую обработку. Именно поэтому в нем хранится больше полезных веществ и витаминов.

Многих людей интересует, нужно ли готовить зеленую гречку иным способом, чем обычную. Различий достаточно мало. Ее ядра тоже нужно промыть и перебрать. Затем залить холодной водой в соотношении 1:2. Добавить соли и другие специи. Однако после закипания воды и уменьшения огня, варить зеленую гречку нужно всего 15 минут.

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